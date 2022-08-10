Самарский рыбак выловил гигантскую щуку, сломавшую весы

Размеры рыбы удивили самарцев. Фото: Александр Худяков

Рыбаки Самарской области продолжают удивлять земляков своими уловами. На этот раз речной добычей поделился любитель рыбалки из Самары - мужчина поймал гигантскую щуку, вес которой даже не смог измерить. Информацию рыбак сообщил в социальных сетях.

– Не спрашивайте меня, сколько она весит. Я не знаю. Весы сломались на отметке 12100-12300 грамм, - отметил самарец.

По словам рыбака, он крайне доволен своим уловом. Мужчина отмечает, что после такого рыбалка заканчивается, поскольку одна такая рыба «приносит множество эмоций и адреналина, которых хватит на весь оставшийся день».