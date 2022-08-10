Скоростное судно перевозит пассажиров недавно, однако уже успело завоевать популярность у самарцев Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В предстоящие выходные 12-14 августа в Самаре увеличат количество рейсов на «Валдае» до Ширяево и обратно. Скоростное судно будет курсировать по маршруту восемь раз вместо положенных четырех. Изменения приняты в связи повышенным спросом на поездки.

«Валдай» будет увозить пассажиров с речного вокзала в Самаре в 9:00, 9:30, 11:00, 11:30, 15:30, 16:00, 17:30 и в 18:00. Из Ширяево в областную столицу транспорт отправится в 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 16:30, 17:00, 18:30 и в 19:00.

Поездка обойдется гостям и жителям губернии в 700 рублей. Приобрести билеты можно за 15 минут до отправления «Валдая» – в случае, если еще останутся свободные места – либо обзавестись ими заранее, купив на сайте.

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