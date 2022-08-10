Памятную капсулу с землей из Самары отправят на Донбасс

Ведется поисковая работа по увековечиванию памяти куйбышевцев. Фото: 2ГИС

Сегодня, 10 августа в 11.00 возле Вечного огня в Парке Победы Самары прошла церемония по забору земли и наполнение ею памятной капсулы. Ее отправят на Донбасс.

— Делегация из Самары вместе с гуманитарным грузом доставит капсулу в музей Боевой славы города Снежное, — сообщили в приемной депутата, руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александра Живайкина.

В день освобождения Донбасса от немцев, 8 сентября, пройдет торжественное захоронение капсулы. Самарская делегация доставит с Саур-Могилы землю с места сражений за Донбасс. Капсулу с нею захоронят в Самаре.

Продолжается поисковая работа по увековечиванию памяти куйбышевцев, погибших при взятии легендарной высоты 277.9, Саур-Могилы. Уже установили имена четырех героев: Селиванова Сергея Порфирьевича, Утехина Владимира Михайловича, Барсукова Сергея Федоровича, Балабанова Вениамина Ивановича.

Напомним, с 27 мая 2022 года Самарская область осуществляет шефство над городом Снежное, содействует восстановлению экономики и инфраструктуры, развитию социальной сферы.