Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 10:31

Самарские специалисты завершили перекладку теплотрасс на трех улицах

Подача горячей воды восстановлена
Алена ПРОВКИНА
Специалисты заменили трубы

Специалисты заменили трубы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты завершили перекладку нескольких теплотрасс. Специалисты возобновили подачу горячей воды.

По данным «Т Плюс», работы завершены на следующих участках по улице Рабочей (от улицы Галактионовской до улицы Садовой), по улице Молодогвардейской (от улицы Ульяновской до Студенческого переулка) и по улице Металлистов (от проспекта Победы до улицы Свободы). Энергетики подготавливают теплотрассы к зимнему сезону.

Также рабочие заменяют некоторые коммуникации без отключения горячего водоснабжения. Компания использует трубопроводы с системой оперативного диспетчерского контроля, которая более точно определяет место повреждения.