Самарские специалисты завершили перекладку теплотрасс на трех улицах

Специалисты заменили трубы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты завершили перекладку нескольких теплотрасс. Специалисты возобновили подачу горячей воды.

По данным «Т Плюс», работы завершены на следующих участках по улице Рабочей (от улицы Галактионовской до улицы Садовой), по улице Молодогвардейской (от улицы Ульяновской до Студенческого переулка) и по улице Металлистов (от проспекта Победы до улицы Свободы). Энергетики подготавливают теплотрассы к зимнему сезону.

Также рабочие заменяют некоторые коммуникации без отключения горячего водоснабжения. Компания использует трубопроводы с системой оперативного диспетчерского контроля, которая более точно определяет место повреждения.