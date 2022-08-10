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Общество10 августа 2022 11:12

В Самаре пока не собираются возобновлять коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор пока не видит в этом необходимости
Анастасия ФИЛАТОВА
Специалисты рекомендуют носить маски в местах с массовым пребыванием людей

Специалисты рекомендуют носить маски в местах с массовым пребыванием людей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к концу лета 2022 года вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. Ежедневно в регионе выявляют по 200-300 зараженных. Однако о возобновлении ковид-ограничений речь пока не идет. Роспотребнадзор не считает сейчас необходимым вводить очередные запреты. Информация об этом прозвучала 10 августа на заседании оперативного штаба.

Хотя коронавирусные ограничения в Самарской области пока не спешат возвращать, некоторые рекомендации специалисты все же дали. Представители Роспотребнадзора советуют жителям региона носить маски в местах, где скапливается большое количество людей.

По данным оперштаба, 10 августа 2022 года в Самарской области выявили 359 случаев заражения COVID-19. Общая заболеваемость достигла 390 969. За сутки в больницы госпитализировали 50 пациентов. Еще 169 человек закончили лечение (всего - 380 373). Умерли двое больных. Всего с начала пандемии в регионе скончались 7 939 человек.