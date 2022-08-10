В Самарской области школьник спас утопающую девочку

Мальчик убедился, что с девочкой все в порядке и скромно удалился. Фото: школа имени С.П. Королева

Ученик школы имени С.П. Королева города Тольятти Никита Верясов спас утопающую девочку. — Мальчик занимается плаванием, навыки спасения на воде знает хорошо, действовал четко, мужественно, без паники, — рассказали в школе. Никита помог девочке выбраться на берег, убедился, что с ней все в порядке и скромно удалился. Уже позже девочка случайно встретила на улице своего спасителя, узнала имя и решила рассказать о храбром поступке.

Спасатели напоминают, что при спасении утопающего важно следить, чтобы в панике человек не хватался. Когда человек тонет, его тело, чаще всего, стоит в воде вертикально, голова то и дело скрывается в волнах.Тонущий человек судорожно взмахивает руками, а потом взмахи вовсе прекращаются.