Самарские самозанятые могут оформить льготный микрозайм под 1% годовых

Самозанятые смогут направить заемные средства на развитие своего дела

В Самарской области возобновили действие программы льготного микрокредитования под 1% годовых. Она доступна для самозанятых. Теперь они вновь могут обращаться за оформлением заемов в региональный гарантийный фонд.

- Заявители могут рассчитывать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке - 1% годовых. Средства микрозайма можно направить на приобретение и модернизацию оборудования, закупку сырья или материалов, а также на погашение ранее взятых банковских кредитов, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для оформления микрозайма требуется соблюдение следующих условий: официальная регистрация в качестве самозанятого на территории региона; предоставление в залог движимого и недвижимого имущества (его стоимость должна быть не менее 50% от суммы кредита).