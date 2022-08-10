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Общество10 августа 2022 13:59

Самарские самозанятые могут оформить льготный микрозайм под 1% годовых

Заявителям будет доступна сумма от 100 до 500 тысяч рублей
Илона МАЙСКАЯ
Самозанятые смогут направить заемные средства на развитие своего дела

Самозанятые смогут направить заемные средства на развитие своего дела

В Самарской области возобновили действие программы льготного микрокредитования под 1% годовых. Она доступна для самозанятых. Теперь они вновь могут обращаться за оформлением заемов в региональный гарантийный фонд.

- Заявители могут рассчитывать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке - 1% годовых. Средства микрозайма можно направить на приобретение и модернизацию оборудования, закупку сырья или материалов, а также на погашение ранее взятых банковских кредитов, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для оформления микрозайма требуется соблюдение следующих условий: официальная регистрация в качестве самозанятого на территории региона; предоставление в залог движимого и недвижимого имущества (его стоимость должна быть не менее 50% от суммы кредита).