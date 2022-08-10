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Происшествия10 августа 2022 18:19

Пьяный самарец ударил полицейского в голову в августе 2022 года

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленник может оказаться за решеткой

Злоумышленник может оказаться за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области пьяный самарец избил сотрудника полиции. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры региона, 25-летний житель села Большая Черниговка негативно отреагировал на законные требования полицейского. Мужчина не собирался прекращать употреблять спиртные напитки и решил ударить сотрудника правоохранительных органов по голове.

Молодого человека привлекут к уголовной ответственности. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ход расследования взяли под особый контроль.