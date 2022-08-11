В Самаре задержали извращенца на самокате, который оголял половый орган перед детьми

Задержанный проехал на электросамокате по всему городу и попал на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот с видео

В Самаре правоохранители задержали 35-летнего извращенца из Ульяновской области. Мужчину подозревают в совершении противоправных действий в отношении малолетних детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел на одной из детских площадок Кировского района. Сообщалось, что неизвестный демонстрировал двум маленьким девочкам свой половой орган. Информация моментально дошла до правоохранителей.

Оперативники выяснили, что извращенец ездил на электросамокате, причем довольно редкой модели. Они проверили магазины, в которых он мог быть приобретен и пункты ремонта техники. На подозреваемого удалось выйти по приметам. Также оказалось, что мужчина прокатился на самокате через весь город и попал на камеры видеонаблюдения. Они помогли выяснить, где извращенец находится в данный момент.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан по месту его работы. Им оказался 35-летний житель Ульяновской области. Он дал признательные показания, написал чистосердечное признание, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Признание задержанного было зафиксировано на видеокамеру. Мужчина подробно рассказал о своих действиях, правда, что сподвигло его на такой поступок, объяснить не смог.

– Я проезжал и увидел, как играли дети. После этого вытащил свой половой орган и начал им показывать, онанировал на маленьких детей. Пару раз этим занимался, – рассказывает задержанный шокирующие подробности.

Правоохранители ищут людей, которые могли пострадать от каких-либо действий задержанного. Фото: скриншот с видео

В отношении жителя Ульяновской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Теперь правоохранители ищут людей, которые могли пострадать от каких-либо действий извращенца. Сообщить об этом можно по следующим номерам: 102, 8(846)278-22-22 – дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области, 8(927)7282444 УУР ГУ МВД России по Самарской области.