Самарский проект "Том Сойер Фест" попал в шорт-лист премии "Жить вместе"

Проект из Самары стал финалистом премии "Жить вместе"

Самарский проект "Том Сойер Фест" вошел в шорт-лист премии "Жить вместе", оказавшись лучшим в номинации "Пространство". Отбор среди 513 заявок из 77 регионов проводило компетентное жюри.

- Цели проекта – создание условий для сохранения исторической среды в городах и сёлах России, развитие гражданской ответственности и инициативности путём вовлечения людей в процесс благоустройства и созидания, формирование устойчивого сообщества активных, неравнодушных горожан и развитие тёплых, дружеских отношений как основы и движущей силы всей фестивальной деятельности, - говорится в сообщении организаторов премии.

Также здесь отмечают, что проект уже стал отличной площадкой для общения людей, которым небезразлично будущее города и его история.

Премия предназначена для поддержки социальных, культурных и церковных проектов, которые решают социально важные задачи и помогают формировать вокруг себя сообщества, посвященные достижению общих целей. В этом году премию будут вручать уже в третий раз. Призовой фонд составляет 600 тысяч рублей.

В лонг-лист премии в этом году попали 120 проектов. Победителей в каждой номинации объявят 21 августа в столице России, днем всех участников соберут на форсайт-сессии, во второй половине дня объявят шесть победителей - по одному в каждой номинации. Отдельные призы вручат спонсоры и партнеры. Также всех гостей праздника ждут выступления ансамбля "Улейма" из деревни Давыдово Ярославской области, который также вошел в шорт-лист премии в номинации "Церковь". Выступит на награждении и музыкант Митя Кузнецов, который также известен как реставратор.