Самарцам показали ход строительства лыжероллерной трассы на базе «Чайка»

Строительство объекта планируют завершить в этом году

В Самаре продолжается строительство лыжероллерной трассы на базе «Чайка». Работы стартовали в прошлом году и сегодня близятся к завершающей стадии. В министерстве строительства Самарской области рассказали о новом этапе строительства объекта и поделились видеозаписью с площадки.

Согласно данным минстроя, строители продолжают разрабатывать грунт, устраивают песчано-щебеночное основание. Параллельно идет строительство павильонов для судейского состава и СМИ, а также для обслуживания снаряжения и ожидания команд.

– Проект находится на стадии подготовки к устройству фундаментов, монтаж начнется на следующей неделе. Объект является социально-значимым, его строительство будет завершено в этом году, – рассказал заместитель технического директора строительной компании «Факел» Сергей Родькин.

В дальнейшем на трассе появится асфальтобетонное покрытие шириной не менее четырех метров. Протяженность объекта составит более 6 километров. Здесь установят искусственное освещение, мобильные трибуны на 100 мест и электронное информационное табло.