Большегрузам запретили ездить по трассе М-5 в Самарской области в дневное время

На время запрета транзитный транспорт пустят в объезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 11 августа, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области ввели ограничения на проезд большегрузов. Данному виду транспорта запрещено проезжать по дороге в период с 7:00 до 22:00. Информацию сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

– Ограничения распространяются на транспортные средства массой выше 3,5 тонн и действуют на участке от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км), - уточняет «Поволжуправтодор».

Отмечается, что меры были приняты в связи с высокой загруженностью трассы и дефектами на дорожном покрытии. Водители транзитного транспорта могут объехать закрытый участок по следующим дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-229 Самара-Волгоград (исключая участок км 44 - км 45),Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.

Запрет, установленный на М-5, будет действовать ежедневно вплоть до 25 сентября 2022 года.