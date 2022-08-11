Бородатые мужчины ограбили интим-магазин «Влюбленный кролик» в Тольятти

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в очередной раз пострадал интим-магазин «Влюбленный кролик». На этот раз происшествие зафиксировали в торговой точке в Тольятти – в магазине произошло ограбление. Данную информацию «КП-Самара» подтвердили в региональном ГУ МВД.

Насколько известно, из магазина вынесли ряд интимных игрушек. Отмечается, что ограбление могли совершить несколько мужчин с особыми приметами - все они носят бороды. Личность нападавших в данный момент неизвестна. В обстоятельствах преступления разбираются правоохранители.

Отметим, что «Влюбленный кролик» нередко терпит атаки злоумышленников. В мае текущего года была ограблена точка в Самаре. Мужчина ворвался в интим-магазин и начал угрожать продавцу зажигалкой. Грабителю удалось вынести товары и телефон сотрудницы, но вскоре его задержали.