Оперштаб рекомендовал самарцам носить маски в общественных местах

Масочный режим в первую очередь следует соблюдать людям из группы риска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 10 августа 2022 года, в Самарской области прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем профильные ведомства обсудили ситуацию с заболеваемостью в регионе. Также был поднят вопрос о возвращении масочного режима.

– Жителям рекомендуется носить маски в общественных местах, в транспорте, в закрытых помещениях (на работе или учебе), в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов и в медорганизациях. Особенно это важно для пожилых людей и с хроническими заболеваниями, – сообщили в региональном правительстве по итогам оперштаба.

Также в Самарской области продолжат проводить дезинфекцию в местах массового пребывания людей и в транспорте. Еще одна мера профилактики – вакцинация. Специалисты рекомендуют всем сделать прививку от КВИ.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе преобладают варианты омикрона. Они отличаются высокой заразностью и легким течением болезни. Больше всего случаев заражения фиксируют в Самаре и Тольятти. У тех, кто перенес COVID-19, по-прежнему наблюдаются обострение хронических заболеваний и проблемы со свертываемостью крови (это может привести к инсульту или инфаркту).