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Общество11 августа 2022 10:05

Дополнительные рейсы теплоходов пустят между Самарой и Ширяево 13 августа 2022 года

Речные суда будут ходить чаще из-за проведения «Жигулевской вишни»
Анастасия ФИЛАТОВА
Теплоходам добавят рейсы утром, в обед и вечером / Фото: РЕЧФЛОТ-63

Теплоходам добавят рейсы утром, в обед и вечером / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В субботу, 13 августа 2022 года, между Самарой и Ширяево запустят дополнительные теплоходы. Рейсы на этот маршрут добавят в связи с проведением фестиваля «Жигулевская вишня». Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Помимо основных рейсов в 8:30 (Самара – Ширяево) и в 15:10 (Ширяево – Самара), запланированы следующие: в 8:20 и 8:40 (Самара – Ширяево), в 14:30 (Ширяево – Поляна Фрунзе), в 18:00 (Ширяево – Самара). Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездки.

Напомним, дополнительные рейсы во время проведения «Жигулевской вишни» будет делать и скоростное судно «Валдай». На нем можно будет добраться из Самары до села Ширяево всего за 45 минут.