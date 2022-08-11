В Самарской области открылась регистрация на «Диктант Победы-2022»

"Диктант Победы" пройдет 3 сентября 2022 года

Открылась регистрация на «Диктант Победы-2022». Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта международной акции «Единой России».

По словам координатора партпроекта «Историческая память» в Самарской области Сергея Рязанова, площадками проведения «Диктанта Победы» в 63 регионе станут 777 локаций. Они уже прошли необходимую регистрацию. Их общая вместимость составляет 37 824 человека. Акция состоится 3 сентября 2022 года. Она пройдет при поддержке «Волонтеров Победы», Роснвардии, Минобороны, МВД и МЧС.

Принять участие в «Диктанте Победы» могут все желающие. Чтобы заполнить форму регистрации, необходимо выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции. Также на сайте акции есть форма заявки для волонтеров, которые хотят поучаствовать в организации мероприятия или оказать помощь в день его проведения.