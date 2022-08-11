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Общество11 августа 2022 16:59

В Самарской области за сутки коронавирусом заразились 421 человек

Появилась информация от оперштаба
Алена ПРОВКИНА
В регионе появилась информация о количестве зараженных

В регионе появилась информация о количестве зараженных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появилась информация о количестве зараженных за последние сутки. В регионе ухудшается эпидемиологическая ситуация.

По данным оперативного штаба на 11 августа 2022 года, за последние сутки госпитализировано 70 пациентов. Отмечают, что коронавирусной инфекцией заразились 421 человек. К сожалению, за сутки скончалось 2 пациента. Еще 341 пациент обследован с диагнозом внебольничной пневмонии и ОРВИ.

Напомним, что в регионе жителям рекомендовали носить маски в общественных местах. Особенно это важно для людей пожилого возраста с хроническими заболеваниями.