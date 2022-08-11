16 пассажиров в Санкт-Петербурге не попали на рейсы Smartavia до Сочи и Самары

Самарцы не смогли вылететь домой из Питера Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Пулково на свои рейсы компании Smartavia не попали 16 человек. 11 из них вылетали в Самару, 5 - в Сочи. Также были пассажиры, намеревавшиеся лететь в Архангельск. Пассажиры подошли к пункту пропуска на рейс уже после того, как посадка закончилась. Сами обладатели билетов отметили, что они вовремя прошли регистрацию и предполетный контроль. Однако компания не объявила об окончании посадки и они просто не знали, что уже пора проходить в самолет.

В самой авиакомпании пояснили, что пассажиры сами поступили неправильно: вылет в сочи был задержан на 7 минут из-за ожидания опаздывающих пассажиров. В случае с вылетом в Самару посадка началась на 3 минуты позже, а закончилась спустя пять минут после обозначенного времени.

- Это пиковый сезон, мы выполняем все полетные процедуры строго по графику и в рамках расписания, - отметили представители компании.

Пассажиры собираются писать групповую жалобу на действия авиакомпании. В архангельской транспортной прокуратуре на ЧП уже отреагировали и обещали разобраться, были ли действия перевозчика правомочными.