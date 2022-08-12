В Самаре повар воткнул нож-брелок парню в грудь из-за претензий насчет парковки

Задержанный не стал отрицать свою вину Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре скоро предстанет перед судом 41-летний повар. Мужчину обвиняют в нападении на 25-летнего молодого человека. Причиной стали разногласия насчет парковки авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в апреле 2022 года возле одного из домов на улице Пугачевской. Молодому человеку не понравилось, что водитель иномарки подъехал слишком близко и тем самым помешал его парковке. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Мужчина выхватил нож и ударил им парня в грудь. Потерпевшего госпитализировали в больницу. Согласно заключению эксперта, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Вскоре нападавшего задержали. Он не стал отрицать свою вину. Самарец рассказал, что ударил молодого человека ножом-брелком, который он обычно использует в качестве отвертки. По данным полицейских, в 2015 года мужчину привлекали за совершение кражи, однако освободили от наказания по амнистии прямо в зале суда.

Теперь повару предстоит ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дело уже передали на рассмотрение в суд. Самарцу может грозить до 10 лет колонии.