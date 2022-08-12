Тольяттиазот помог установить в селе Зеленовка новую спортивную площадку

На спортивной площадке смогут заниматься и взрослые, и дети / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В четверг, 11 августа 2022 года, в селе Зеленовка Ставропольского района открыли новую детскую площадку. Установить ее помог ПАО «ТОАЗ» — один их ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти.

Инициатор проекта «Спортивное село» — администрация сельского поселения Васильевка, куда входит Зеленовка. Проект победил в конкурсе социальных инициатив «Химия добра» от Тольяттиазота. Благодаря этому задумку и удалось воплотить в жизнь. Спорткомплекс, который разместили рядом со школой, включает перекладину, брусья, гимнастические кольца и другое оборудование. Заниматься там смогут не только дети, но и взрослые жители села.

— Ежегодно в рамках «Химии добра» мы рассматриваем большое количество проектов: культурные программы, спортивные мероприятия, образовательная деятельность и др. Конкурсная комиссия определяет победителей, которые получают финансирование от Тольяттиазота. Предприятие благоустраивает не только городское пространство, но и активно помогает селам, — отметил заместитель гендиректора по технической политике ПАО «ТОАЗ» Виктор Казачков.