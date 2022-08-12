Торговый центр напротив «Амбара» выставили на продажу в Самаре за 650 млн рублей

Продать хотят ТЦ "Автопарк 63" на Южном шоссе Фото: Яндекс. Карты

В Самаре выставили на продажу еще один торговый центр. Нового владельца ищут для «Автопарка 63», который находится на Южном шоссе напротив «Амбара». Информация об этом появилась на сайте «Авито».

- Продается пятиэтажное здание площадью 15 516 кв. м. Оно расположено на земельном участке площадью 9 тысяч кв. м. Фасад ТЦ выполнен из витражного остекления на всю высоту. В нем можно разместить помещения как кабинетного типа, так и open space, - отмечает продавец.

В здании также есть система кондиционирования, по два грузовых и пассажирских лифта. Территория около него полностью заасфальтирована, имеется большая парковка. За ТЦ продавец хочет выручить 650 млн рублей. Объявление на сайте висит уже больше недели, пока, видимо, никто не захотел раскошелиться на такую крупную сумму.