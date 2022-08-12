В Самаре скандал двух водителей закончился поножовщиной и судом

41-летний самарец ударил своего оппонента брелоком-ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая драма развернулась на территории Самары некоторое время назад. Во дворах по улице Пугачевской поссорились два водителя, в результате скандал перерос в драку. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Конфликт начался из-за парковочного места. 25-летний самарец хотел припарковать свое авто, но ему помешал водитель иномарки – он слишком близко подъехал. Ссора переросла в целое побоище, в результате которого автомобилист на иномарке ударил молодого человека в грудь предметом в виде ножа. Потерпевший обратился в больницу. Врачи заключили, что его здоровью причинен тяжкий вред.

Выйти на нападавшего удалось довольно быстро. Им оказался 41-летний житель Самары, работающий поваром. Он уже привлекался за кражи, но был освобожден из зала суда по амнистии.

– Мужчина свою вину не отрицал и сообщил, что нанес удар ножом – брелоком, который обычно использует в качестве отвертки. Нож был изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении 41-летнего самарца возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Расследование завершено, материалы уже переданы в суд.