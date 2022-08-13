Автомобиль BMW влетел в толпу людей у бара «Ветерок» в Самаре

Люди, стоявшие на тротуаре, успели вовремя отскочить / Фото: vk.com/samnovosti

В ночь на субботу, 13 августа 2022 года, на улице Куйбышева в Самаре едва не произошла трагедия. Там автомобиль BMW влетел в толпу людей у бара «Ветерок». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

— Водитель иномарки хотел подрифтить. Что-то пошло не так, и он влетел в белую машину, а потом в толпу людей, — поделились свидетели происшествия.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Все, кто в тот момент стоял на тротуаре, успели отскочить. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что сейчас выясняют все обстоятельства и детали случившегося.