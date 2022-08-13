Самарский коллекционер предложил обменять танк Т-34 из Нарвы на эстонский Крест Свободы

Крест Свободы 1 степени - высшая военная награда Эстонии. Таких орденов остались единицы

Коллекционер из Самары предложил властям Нарвы обменять Крест Свободы 1 степени на танк Т-34, который сейчас готовят к демонтажу. Данная награда считается высшей в Эстонии. Информация об этом появилась в группе студии «Самарафильм».

Сообщается, что в мире сохранилось очень мало Крестов Свободы. Все они находятся в частных коллекциях. Насколько известно, одну из подобных наград 10 лет назад продали на европейском аукционе за 15 тысяч долларов. Если власти Нарвы согласятся на обмен, который предложил коллекционер, пожелавший остаться анонимным, то танк готовы принять в Военно-историческом музее Самары.

По предварительным данным, власти Нарвы пока не спешат соглашаться на сделку. Как пишет интернет-портал Delfi, представители местной администрации сообщили, что получили письмо коллекционера, но еще не успели ему ответить. Они заявили, что собираются оставить танк на территории города. Ему планируют найти другое место. Предложения о выкупе или обмене власти Нарвы не рассматривают.