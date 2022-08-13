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Происшествия13 августа 2022 7:29

Три человека погибли в ДТП с Datsun и КамАЗом в Самарской области 13 августа 2022 года

Среди жертв аварии - несовершеннолетний
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в субботу, 13 августа 2022 года, в Большеглушицком районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, примерно в 10:30 там столкнулись Datsun и КамАЗ.

- В результате произошедшего погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Они скончались на месте аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас там работают сотрудники ГИБДД. Они оградили место аварии и обеспечили проезд для других транспортных средств. Полицейские опрашивают очевидцев ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.