С каждым днем в регионе выявляют все больше пациентов с КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 13 августа 2022 года, в Самарской области подтвердился коронавирус у 462 человек. Последний раз такие цифры в регионе фиксировали в марте. Общее число случаев заболевания теперь составляет 392 271, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 53 пациента. Еще 174 человека успешно закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить COVID-19 смогли 380 890 жителей региона.

К сожалению, умер еще один больной, у которой была подтверждена КВИ. Всего с начала пандемии в губернии скончались 7 945 человек.

Поскольку в Самарской области уже несколько недель наблюдается рост заболеваемости, оперштаб рекомендовал жителям носить маски в общественных местах. Особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.