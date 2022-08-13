В торговом центре ложно сработала пожарная сигнализация Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Днем в субботу, 13 августа 2022 года на проспекте Кирова в Самаре произошло ЧП. В торгово-развлекательном центре «Вива Лэнд» сработала пожарная тревога. Из здания в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

— Вызов поступил в 13:09. Прибывшие на место подразделения установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на четвертом этаже в зоне фудкорта, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Еще до приезда экстренных служб из торгового центра вывели 1500 человек, в том числе 145 детей. Никто из них не пострадал. Насколько известно, сейчас «Вива Лэнд» работает в обычном режиме.