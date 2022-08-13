Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2022 17:27

Один упал с гидроцикла, другой купался не там: двое парней утонули за день в Самарской области

Двое молодых людей утонули в водоемах Самарской области 13 августа 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Водолазы подняли тела погибших из воды и доставили на берег

Водолазы подняли тела погибших из воды и доставили на берег

Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В субботу, 13 августа 2022 года, в Самарской области произошло сразу два смертельных ЧП на воде. С разницей в несколько часов утонули 26-летний и 24-летний молодые люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

— В 16:46 спасатели извлекли из Волги в Самарском районе областной столицы погибшего 26-летнего молодого человека. В 19:35 из озера Кривое в Красноярском районе достали тело 24-летнего парня, который был одет в верхнюю одежду, — уточнили в оперативном ведомстве.

Подробнее о несчастных случаях рассказали в ПСС Самарской области. Насколько известно, первый мужчина погиб в районе базы отдыха «Связист» на острове Поджабный. Он упал с гидроцикла и утонул. Водолазы нашли его тело на глубине 10 метров. Второй молодой человек погиб во время купания на необорудованном пляже. Спасатели подняли его тело из воды и доставили до берега.

Жителям региона напоминают о соблюдении правил безопасности. Нельзя купаться в необорудованных местах, заплывать за буйки, заходить в воду в нетрезвом виде и нырять в незнакомых местах.