В Самарской области специалисты извлекли из рек тела двух погибших 13 августа 2022 года

Специалисты извлекли двух погибших. Фото: ПСС региона

В Самарской области спасатели извлекли из рек несколько погибших 13 августа 2022 года. К работам привлекли отряд специального назначения.

По данным поисково-спасательной службы региона, спасатели дважды погружались для водолазных поисков. Отмечают, что одного из погибших обнаружили рядом с островом Поджабный. Мужчина упал с гидроцикла и утонул. Специалисты стали обследовать дно вечером, в 16:00. Уже в 16:50 поступил еще один вызов. На реке Сок утонул местный житель. Он купался на необорудованном пляже.

Тела погибших удалось извлечь из рек. Их доставили до береговой линии. Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности и купаться только у оборудованных пляжей.