Появилось расписание скоростного судна от Самары до Винновки

Расписание изменится со следующей недели Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Жителям Самары и области рассказали о расписании скоростного судна «Валдай». Рейс пустят до Винновки.

Представители отмечают, что со следующей недели, с 15 августа 2022 года, скоростной «Валдай» изменит свой маршрут. Рейс проследует пр направлению «Самара – Винновка». Жителям сообщили, что судно отправляется ежедневного с речного вокзала областного центра в 11:30 и в 15:30.

Вернуться из Винновки можно в 12:30 и в 16:30. Добраться до Самары можно всего за 45 минут. Приобрести билет можно на самом судне или на сайте.