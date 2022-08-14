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Общество14 августа 2022 6:51

В Самаре в праздновании Дня ВВС приняли участие около 20 тысяч человек

Жителям рассказали, как прошло мероприятие
Алена ПРОВКИНА
Пилоты удивили своими художественными навыками. Фото: СОЦСЕТИ

Пилоты удивили своими художественными навыками. Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре в пятницу, 12 августа 2022 года, прошло празднование Дня военно-воздушных сил. В нем приняло участие порядка 20 тысяч человек.

Отмечают, что одним из главных событий стало выступление пилотажной группы «Русь». Летчики продемонстрировали различные фигуры в небе над набережной. Специалисты удивили своими художественными навыками. Тематические мероприятия продлились до самого вечера.

Также в областной столице прошла выставка артефактов и квест-игра. Многие самарцы наблюдали за происходящим с крыш и балконов домов.