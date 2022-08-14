В Самарской области на дачный участок неожиданно заявился огромный медведь

Животное прошлось по грядкам. Фото: "ЧП-Самара"

В Сызранском районе Самарской области местные жители поделились неожиданными кадрами. Медведь забрался на дачный участок.

По сообщению очевидцев, вчера, 13 августа 2022 года, в село Заборовке медведь решил прогуляться по чужим грядкам. Он обошел участок, прошел через забор и решил проверить чужие владения. Судя по видео, местный житель наблюдал за картиной издалека. Что случилось с растениями и овощами – пока неизвестно.

Скорее всего, медведь искал, чем подкрепиться и где спрятаться от жары. Напомним, что в регионе объявлен высокий уровень пожароопасности. Жителям запретили посещать леса и разводить костры.