В Самарской области в небе заметили неопознанный летающий объект

В небе обнаружили НЛО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в небе обнаружили неопознанный летающий объект вечером, 13 августа 2022 года. Специалисты доложили о происшествии.

По данным телеграм-канала «AVIAINCIDENT», объект обнаружили в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС. Пилоты заметили объект в небе, он был правильной треугольной формы и оборудован стробоскопом белого цвета. У воздушного судна также горели сигнальные огни. Зелены – слева, красный – справа. В комментариях пользователи отметили, что они были расположены неправильно. Вечером некоторый самарцы заметили зависший самолет в небе.

Также отмечают, что других рейсов и объектов на территории не наблюдали. При приближении к НЛО появились помехи.