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Происшествия14 августа 2022 15:16

В Самаре пенсионер на иномарке решил не уступать дорогу и «влетел» в мотоцикл

Госпитализировали двух пострадавших
Алена ПРОВКИНА
Пенсионер нарушил правила движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пенсионер нарушил правила движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ранним утром в Октябрьском районе Самаре пенсионер на иномарке решил не уступать дорогу мотоциклу. Пострадавших доставили в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, утром, в 8:20,13 августа 2022 года пожилой мужчина ехал по улице Осипенко в сторону улицы Ново-Садовой. На перекрестке автолюбитель не уступил дорогу и «влетел» на скорости в мотоцикл «BMW». Водитель мотоциклы ехал во встречном направлении.

В результате столкновения пострадали водитель и женщина-пассажир мотоцикла. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.