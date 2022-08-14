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Общество14 августа 2022 16:49

В Самаре на некоторых улицах отключат холодную воду 16 августа 2022 года

В областном центре проведут плановые работы
Алена ПРОВКИНА
В Куйбышевском районе временно отключат воду

В Куйбышевском районе временно отключат воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили жителей о временном отключении холодного водоснабжения. В областном центре на некоторых улицах проведут плановые работы.

По данным «РКС-Самара», отключение пройдет 16 августа 2022 года. Примерное время с 9:00 до 17:00. Воды не будет по следующим адресам: переулок Долотный, Пугачевский тракт, переулок Ново-Молодежный, улица Хасановская. На участке проведут работы по демонтажу вводного напорного трубопровода.

Вся подробная информация указана на официальном сайте ресурсоснабжающей компании. Время проведения работ может измениться.