В Самаре на некоторых улицах отключат холодную воду 16 августа 2022 года

В Куйбышевском районе временно отключат воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили жителей о временном отключении холодного водоснабжения. В областном центре на некоторых улицах проведут плановые работы.

По данным «РКС-Самара», отключение пройдет 16 августа 2022 года. Примерное время с 9:00 до 17:00. Воды не будет по следующим адресам: переулок Долотный, Пугачевский тракт, переулок Ново-Молодежный, улица Хасановская. На участке проведут работы по демонтажу вводного напорного трубопровода.

Вся подробная информация указана на официальном сайте ресурсоснабжающей компании. Время проведения работ может измениться.