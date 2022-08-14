В Самарской области незнакомец избил и обокрал мужчину в подъезде

Злоумышленника задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подозреваемый избил и обокрал местного жителя. Драка произошла в подъезде.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в отделение полиции обратился потерпевший. Он рассказал, что после драки у него пропал сотовый телефон. Сумму ущерба он оценил в 4 тысячи рублей. Правоохранители изъяли записи с камеры наблюдения и установили личность подозреваемого.

Злоумышленника задержали. Он признался, что забрал телефон и сдал его в ломбард. Денежные средства он потратил на продукты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.