Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 8:19

Губернатор Самарской области вошел в Совет по развитию местного самоуправления

Соответствующий приказ подписал Владимир Путин
Анастасия МЫШКИНА
Совет работает уже не первый год

Совет работает уже не первый год

Имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова оказалось в списке членов региональной части Совета по развитию местного самоуправления в стране. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, который в свою очередь и возглавил этот совет. Вместе с самарским губернатором в списке и главы Ивановской, Ростовской и Пензенской областей, а также республики Бурятия.

В федеральной части совета представлены министерства финансов, строительства, юстиции, также в него входят первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, что Совет при президенте работает уже несколько лет, это совещательный и консультативный орган. В частности, много внимания уделяется рассмотрению вопросов роли местного самоуправления в реализации в жизнь национальных проектов.

По словам Дмитрия Азарова, местное самоуправление - это самый близкий к людям орган власти. Он считает, что все позитивные перемены (реализация нацпроектов, строительство соцобъектов, обновление дворов и общественных пространств) должны основываться на пожеланиях и наказах жителей.

– Только так можно добиться по-настоящему командного подхода к решению задач – а значит, и более эффективного результата, – уверен губернатор.