Губернатор Самарской области вошел в Совет по развитию местного самоуправления

Совет работает уже не первый год

Имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова оказалось в списке членов региональной части Совета по развитию местного самоуправления в стране. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, который в свою очередь и возглавил этот совет. Вместе с самарским губернатором в списке и главы Ивановской, Ростовской и Пензенской областей, а также республики Бурятия.

В федеральной части совета представлены министерства финансов, строительства, юстиции, также в него входят первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, что Совет при президенте работает уже несколько лет, это совещательный и консультативный орган. В частности, много внимания уделяется рассмотрению вопросов роли местного самоуправления в реализации в жизнь национальных проектов.

По словам Дмитрия Азарова, местное самоуправление - это самый близкий к людям орган власти. Он считает, что все позитивные перемены (реализация нацпроектов, строительство соцобъектов, обновление дворов и общественных пространств) должны основываться на пожеланиях и наказах жителей.

– Только так можно добиться по-настоящему командного подхода к решению задач – а значит, и более эффективного результата, – уверен губернатор.