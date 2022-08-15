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Общество15 августа 2022 6:32

В Самаре взяли под охрану и защитили от сноса «Монастырские ворота»

Ворота признали объектом культурного наследия
Алена ПРОВКИНА
Ворота взяли под охрану. Фото: Яндекс.Карты

Ворота взяли под охрану. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре «Монастырские ворота» на улице Осипенко взяли под охрану. Госохрана признала ворота объектом культурного наследия региона.

Также чиновники подписали приказ об утверждении охраны объекта культурного наследия федерального значения. Ворота остались от православного Никольского монастыря. Документ опубликовали еще 12 августа 2022 года. Объект находится в Самарской области более полутора веков.

Ранее ворота Никольского монастыря отреставрировали. Работы начались перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Весь бульвар по улице Осипенко привели в порядок.