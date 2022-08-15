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Общество15 августа 2022 6:43

Застройку квартала на ул. Фрунзе в Самаре вынесли на публичные слушания

На этой территории находится проблемный объект — ЖК «Чемпион»
Анастасия ФИЛАТОВА
Компания просит разрешение на высотную застройку 25 земельных участков

Компания просит разрешение на высотную застройку 25 земельных участков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице вынесли на публичные слушания проект застройки квартала в Самарском районе. Речь идет о территории в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации Самары.

Одна из компаний обратилась в мэрию с просьбой дать добро на условно разрешенный вид использования 25 участков. Их площадь варьируется от 64 до 7 141 квадратного метра. Эти земли хотят использовать под высотную застройку.

Отметим, в этом квартале находится проблемный ЖК «Чемпион». Он должен был включать 12 домов переменной этажности. Однако застройщик обанкротился, успев частично возвести только одно здание в 15 этажей. Сейчас объект достраивает ГК «Новый Дон».

Срок проведения общественных слушаний — с 13 августа по 3 сентября 2022 года. Экспозиция проекта будет представлена в холле департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132) с 20 по 27 августа. Все желающие могут ознакомиться с документами, внести свои предложения или замечания.