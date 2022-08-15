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Общество15 августа 2022 6:57

В Самаре проверили цены на продовольственные товары в августе 2022 года

В областном центре провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
В Самаре проверили цены

В Самаре проверили цены

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проверять цены на продовольственные товары. В областной столице провели мониторинг самой низкой стоимости на продукты.

По информации городской администрации, вермишель можно купить за 43,5 рубля/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Поваренную соль за 8,19 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Десяток куриных яиц – 39,99 рублей – в «Перекрестке» Красноглинского района. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/литр в «Магните» Куйбышевского района.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальной странице мэрии. Подобные проверки помогают составить представление о наличии товаров в областной столице.