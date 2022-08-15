В Самарской области из-за птичьего гриппа у жителей заберут кур

Специалисты заберут птиц, чтобы остановить распространение опасного заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области выявили новые очаги опасного заболевания — птичьего гриппа. Вспышки зафиксировали в Исаклинском, Шигонском и Клявлинском районах. Теперь там нельзя убивать пернатых, в том числе охотиться, и вывозить их за пределы зараженной зоны. Об этом говорится в постановлениях региональных властей.

Так, очагом гриппа птиц признали подсобное хозяйство на улице Школьной в поселке Сокский Исаклинского района. Там ввели карантин. Теперь у всех местных жителей, которые разводят кур, уток и гусей, а также у тех, кто живет в радиусе 5 км, заберут всех пернатых.

Аналогичные меры ввели в Клявлинском и Шигонском районах. Специалисты изымут домашних птиц у жителей сел Аксаково, Туарма, Четырла, Денискино, Черный Ключ; деревень Баландаево и Чувашское Абдикеево; поселков Нагорный и Нижняя Туарма. Это необходимо, чтобы сдержать заболевание.