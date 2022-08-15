Под Тольятти «Шевроле» сбил на обочине девушку и опрокинулся в кювет

Водитель при обгоне выехал на левую обочину, где в тот момент шла девушка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 14 августа 2022 года, в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. В 16:40 на дороге, идущей вдоль дач, водитель «Шевроле Авео», сбил девушку-пешехода и улетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 28-летний молодой человек. Он двигался в направлении СНТ «Сборщик». При обгоне автомобилист выехал на левую обочину и сбил 28-летнюю девушку. После этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала только пешеход. Ее с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.