В Самарской области пассажирский автобус «влетел» в маршрутку на улице Свердлова

Автобус врезался в маршрутку. Фото: "Патруль Тольятти"

В Самарской области очевидцы поделились кадрами серьезного ДТП. Пассажирский автобус врезался в маршрутку на улице Свердлова в городе Тольятти.

По полученным данным, из-за происшествия пострадали три человека. Авария произошла утром, в понедельник, 15 августа 2022 года. Лобовое стекло автобуса и бампер маршрутки серьезно повреждены. Из-за чего произошло столкновение – пока неизвестно.

Редакция «КП-Самара» отправила соответствующий запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. В комментариях пользователи отметили, что оба транспорта шли по аналогичному маршруту.