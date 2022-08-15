В Самарской области 15 августа 2022 года коронавирус обнаружили у 550 человек

За прошедшие сутки было проведено 6 841 исследование на КВИ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На территории Самарской области продолжает расти количество пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки, с 14 на 15 августа, заболевание обнаружили еще у 550 человек. Информацию сообщает региональный оперштаб.

Основное число заболевших – жители Самары (335 человек). 109 случаев было выявлено в Тольятти, 28 – в Волжском районе, 17 – в Новокуйбышевске, 13 – в Отрадном, 12 – в Сызрани и 10 – в Кинеле. В Большечерниговском районе коронавирус обнаружили у семи человек, в Шигонском - у шести, в Чапаевске и Кошкинском районе заболевание подхватили по пять человек. Еще по одному случаю зафиксировано в Челно-Вершинском, Приволжском и Сызранском районах.

Таким образом, количество людей, заболевших COVID-19 за все время заболевания, достигло 393 332. К сожалению, 7 945 пациентов не сумели побороть болезнь. Отмечается, что за прошедшие сутки летальных исходов не обнаружено.