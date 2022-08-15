Более 200 проездных в виде наклеек выпустили в Самаре

В наклейки встроены специальные чипы. Фото: администрация Самары

В Самаре департамент транспорта и «Объединенная транспортная карта» выпустили около 200 проездных в новом формате в виде наклеек.

— В наклейки встроены специальные чипы. Чтобы купить билет на автобус, трамвай, троллейбус и метро, достаточно поднести их к терминалу или валидатору, — рассказали в администрации Самары.

Стоимость одной штуки составляет 150 рублей. Их можно прикрепить к смартфону, чехлу, кошельку или портмоне. Карта представлена в трех видах: единая, школьная и студенческая.

Раньше был опыт выпуска карт в виде брелков с электронным чипом. Сейчас в условиях ограниченного функционирования платежных систем в телефонах, с помощью которых можно было покупать билеты, всегда необходимо использовать физический носитель. Новый формат проездных решает эту проблему.