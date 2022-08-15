Пожарные потушили огонь в течение нескольких минут / Фото: vk.com/life_samara

Днем в понедельник, 15 августа 2022 года, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. В доме на пересечении улиц Вилоновской и Чапаевской загорелась одна из квартир на верхнем этаже. Очевидцы опубликовали фото и видео в соцсетях.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 13:50. Установлено, что на ул. Вилоновской, 10 горели домашние вещи на балконе. Площадь пожара составила 0,5 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 18 человек и 5 единиц техники. На тушение огня у пожарных ушло несколько минут. Ликвидация была объявлена в 16:10. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.