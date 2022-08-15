В Самаре откроется фотовыставка к юбилею легендарного Волжского хора

Уникальные архивные снимки расскажут всю историю хора. Фото: правительство Самарской области

17 августа в Самаре заработает фотовыставка, посвященная 70-летнему юбилею Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова. Она будет транслироваться на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы. Информацию сообщает областное правительство.

В рамках фотовыставки жителям и гостям города покажут более 150 уникальных архивных кадров. Они расскажут всю историю легендарного коллектива – со дня основания и нынешних времен.

Региональные власти отмечают, что фотовыставка также будет приурочена к началу нового сезона и будет работать до середины октября. Что касается нового сезона, он стартует 6 октября в Самарском академическом театре оперы и балета с концертной программы, посвященной 90-летию поэта-песенника Вениамина Бурыгина. Концерт в честь 70-летнего юбилея Волжского хора намечен на 2 декабря.