В Самаре могут запретить парковку у здания Речного вокзала

Введение запрета анонсировала глава Самары. Фото: администрация Самары

Власти Самары намерены запретить парковку у здания Речного вокзала. Об этом стало известно во время проверки мэром города содержания общественных пространств.

Запретить автомобилистам парковаться могут в определенные часы. По данным мэрии, сделать это необходимо для качественной уборки территории.

— Здесь всегда очень много машин, я понимаю, что в такой обстановке провести качественную уборку невозможно. Проговорили с представителями администрации Самарского района и Департамента городского хозяйства и экологии, что для уборки необходимо два-три часа, во время которых парковка здесь будет запрещена, – рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

После официального введения запрета на площадке будут установлены специальные знаки. Пока вопрос находится в проработке. Власти также отмечают, что в выходные дни парковку запрещать не будут.