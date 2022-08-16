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Происшествия16 августа 2022 5:57

Под Самарой пьяный мужчина сжег квартиру возлюбленной после отказа во встрече

Таким образом разгневанный сожитель хотел отомстить женщине
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Суд уже вынес поджигателю приговор

Суд уже вынес поджигателю приговор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске сердечные разборки завершились поджогом. Разгневанный сожитель развел огонь в квартире своей возлюбленной и оказался на скамье подсудимых. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Как выяснилось в ходе расследования, 47-летний житель Новокуйбышевска планировал встретиться со своей сожительницей, с которой поругался накануне. Однако женщина ему отказала и тогда он решил ей отомстить. Будучи пьяным, мужчина пришел к ее дому. Сначала он кинул в окно подожженный спичечный коробок, а после пробрался в квартиру, поджег зажигалкой плед и бросил его на пол. На кухне он оставил горящую тряпку. Помещение охватило пламя. К счастью, самой пострадавшей в тот момент не было дома.

В результате пожара оказались испорчены мебель, бытовая техника и внутренняя отделка квартиры. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 206 000 рублей.

О возгорании в квартире сообщила соседка женщины. Сама пострадавшая сразу поняла, кто мог совершить подобное и указала на своего сожителя. Его опознал один из соседей, видевший, как мужчина ходил под окнами. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Недавно суд вынес ему приговор. Мужчине назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года. Приговор вступил в законную силу.