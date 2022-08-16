Под Самарой пьяный мужчина сжег квартиру возлюбленной после отказа во встрече

Суд уже вынес поджигателю приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске сердечные разборки завершились поджогом. Разгневанный сожитель развел огонь в квартире своей возлюбленной и оказался на скамье подсудимых. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Как выяснилось в ходе расследования, 47-летний житель Новокуйбышевска планировал встретиться со своей сожительницей, с которой поругался накануне. Однако женщина ему отказала и тогда он решил ей отомстить. Будучи пьяным, мужчина пришел к ее дому. Сначала он кинул в окно подожженный спичечный коробок, а после пробрался в квартиру, поджег зажигалкой плед и бросил его на пол. На кухне он оставил горящую тряпку. Помещение охватило пламя. К счастью, самой пострадавшей в тот момент не было дома.

В результате пожара оказались испорчены мебель, бытовая техника и внутренняя отделка квартиры. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 206 000 рублей.

О возгорании в квартире сообщила соседка женщины. Сама пострадавшая сразу поняла, кто мог совершить подобное и указала на своего сожителя. Его опознал один из соседей, видевший, как мужчина ходил под окнами. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Недавно суд вынес ему приговор. Мужчине назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года. Приговор вступил в законную силу.