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Происшествия16 августа 2022 6:09

В Самаре 65-летняя пенсионерка осталась без денег после игры на бирже

Женщина узнала о новом виде заработка и решила приумножить капитал
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарчанка наткнулась на мошенников и потеряла более 200 тысяч рублей.

Самарчанка наткнулась на мошенников и потеряла более 200 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, в результате которого пострадала 65-летняя пенсионерка из Самары. Женщина решила заработать денег на бирже, но стала жертвой мошенников. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О заработке через торги самарчанка узнала в интернете. Тогда пенсионерка решила стать игроком на бирже и приумножить свой капитал. Она скачала платформу и связалась с «брокером». Тот пообещал женщине небывалый доход. Правда, перед вступлением в торги жительнице Самары необходимо было пополнить фонд электронного аукциона.

– Женщина, обрадованная перспективой легкого заработка, перевела 280 тысяч рублей, однако обещанного дохода не получила. Вскоре она обнаружила, что счет пуст, а возможность снять даже часть якобы выигранных средств отсутствует. Попытки связаться с брокером также оказались безуспешными, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Пенсионерка сообщила о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.